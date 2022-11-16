“إيلون ماسك” يرجئ إعادة إطلاق علامة التحقق الزرقاء على “تويتر” حتى 29 نوفمبر

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أعلن المالك الجديد لشركة “تويتر” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قراره بتأجيل إعادة إطلاق علامة التحقق الزرقاء على “تويتر” حتى 29 نوفمبر الجاري.

وبرّر ماسك قراره بتأجيل إعادة إطلاق علامة التحقق الزرقاء، بأن ذلك يأتي حرصاً على التأكّد من كونها “ثابتة كالصخر”، على حد تعبيره في تغريدة له على المنصة.

وحظيت قرارات إيلون ماسك بشأن تويتر مؤخراً بانتقادات واسعة، وكان على رأسها قراره بشأن علامات التحقق الرسمية في الحسابات، فضلاً عن قراره بفصل نحو 50% من موظفي الشركة.



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Source akhbaar24

