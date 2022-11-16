هل يمكن الخروج من المنافذ الجمركية برخصة مركبة منتهية؟ “الزكاة والجمارك” تجيب

︎

.

المناطق_الرياض

ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار بشأن إمكانية الخروج من المنافذ الجمركية برخصة مركبة منتهية.

وأوضحت الهيئة، أنه للعبور من المنافذ الجمركية يجب على قائد المركبة حمل أصل الاستمارة، كما يجب أن تكون سارية المفعول.

وأضافت أنه يجب أن يكون قائد المركبة هو مالكها، أو يلزم وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

