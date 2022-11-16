︎
.
قال مدرب المنتخب المغربي الأسبق، رشيد الطاوسي، إن سلمان الفرج، قائد الأخضر يتفوق على الكرواتي لوكا مودريتش على الصعيد الدفاعي، وذلك قبل المواجهة الودية التى ستجمع الفريقين استعدادًا للمشاركة فى مونديال قطر.
وأضاف الطاوسي فى تصريحات لبرنامج “ملعب sbc”: “صحيح أن مودريتش مستعد بشكل أكبر بناء على المباريات التي خاضها مع ريال مدريد الإسابني ومنسوب إيقاعها، لكن سلمان الفرج كذلك له قوته ووظيفته في منظومة المنتخب السعودي”.
وتابع الطاوسي حديثه قائلاً: “هناك عناصر أخرى في المنتخب الكرواتي تُقدّم الإضافة على المستوى الدفاعي، في المقابل، مودريتش من الناحية الدفاعية، لم يعد لديه المجهود الكبير في استرجاع الكرات بسبب كبر سنه، لكنه بالتأكيد خطير هجومياً”.
يذكر أن منتخبنا الوطني سيستهل مبارياته في المونديال يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة منتخب الأرجنتين، فيما يواجه منتخب بولندا يوم 26 من الشهر ذاته قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر رشيد الطاوسي: سلمان الفرج يتفوق على مودريتش فى هذه الجزئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.