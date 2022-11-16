“الغذاء والدواء” توضح أسباب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المقصود بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والأسباب التي تؤدي لهذه المقاومة، وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية.

ولفتت الهيئة إلى أن المضادات الحيوية تستخدم للوقاية من الالتهابات البكتيرية وعلاجها، لكن بعض أنواع البكتيريا تطور من نفسها وتُظهر سلالات جديدة تقاوم المضادات الحيوية.

وأضافت أنه من الأسباب المؤدية إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية؛ كثرة استخدام المضادات الحيوية، واستخدامها دون وصفة طبية، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم إكمال المدة العلاجية المقررة من الطبيب.





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Source akhbaar24

