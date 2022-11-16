- 1/2
- 2/2
︎
.
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المقصود بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والأسباب التي تؤدي لهذه المقاومة، وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية.
ولفتت الهيئة إلى أن المضادات الحيوية تستخدم للوقاية من الالتهابات البكتيرية وعلاجها، لكن بعض أنواع البكتيريا تطور من نفسها وتُظهر سلالات جديدة تقاوم المضادات الحيوية.
وأضافت أنه من الأسباب المؤدية إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية؛ كثرة استخدام المضادات الحيوية، واستخدامها دون وصفة طبية، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم إكمال المدة العلاجية المقررة من الطبيب.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء” توضح أسباب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.