أحمد الغامدي: الحمدلله فزنا ببطولة جميلة.. وإن شاء الله القادم أفضل

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أبدى لاعب المنتخب الوطني الأولمبي، أحمد الغامدي، سعادته بالتتويج بكأس اتحاد غرب آسيا. وقال الغامدي، وفقًا لـ “الرياضية”:”الحمدلله فوز جميل وبطولة جميلة والقادم أفضل إن شاء الله”. وتحدث لاعب الأخضر الأولمبي، عن هدفه بالنهائي أمام قطر بقوله:”الحمدلله على الهدف ودليل أنني أعمل بصورة صحيحة وإن شاء الله استمر والقادم أفضل”. وتوّج المنتخب الوطني الأولمبي بطلاً لكأس اتحاد غرب آسيا 2022، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره القطري في وقت سابق من مساء الثلاثاء.

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