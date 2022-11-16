ضربة جديدة لحامل اللقب.. فرنسا تخسر جهود نكونكو في المونديال

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن لاعب المنتخب كريستوفر نكونكو سيغيب عن نهائيات كأس العالم قطر بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات المنتخب الثلاثاء. ويعاني المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية من العديد من الغيابات الهامة بفعل الإصابة قبل المونديال مثل لاعب وسط تشيلسي كانتي، ولاعب وسط يوفنتوس بوجبا، ورغم ذلك أعلن مدرب الديوك الفرنسية ديدييه ديشان عن اختيار 25 لاعبا فقط، رغم أن الفيفا يسمح لكل فريق باختيار 26 لاعبا.

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