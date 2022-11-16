مركز التحكيم الرياضي رفض الدخول في مواجهة أمام “وادا” بقضية المولد

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أفادت مصادر بأن مركز التحكيم الرياضي الذي أصدر قراره لصالح لاعب نادي الشباب فهد المولد ضد قرار مكافحة المنشطات أكد في قراره أن القرار غير قابل للاستئناف أمام أي جهة داخلية أو خارجية.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الجزيرة”، إلى أن المركز رفض الدخول في مواجهة (وادا) أمام محكمة cas رغم تلقيه خطاب إن كان يرغب بالدخول في القضية.

وقرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، “إيرڤي رينارد”، استبعاد اللاعب “فهد المولد” واستدعاء “نواف العابد” بدلاً منه، في القائمة المشاركة في كأس العالم فيفا قطر 2022.

وأكد بيان للمنتخب السعودي أن قرار المدير الفني جاء احترازيا، وذلك بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة المنشطات الدولية في قضية “المولد”، وبعد مشاركة وجهات النظر القانونية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان المدرب الفرنسي أعلن الجمعة قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم والتي ضمت 26 لاعبًا: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالإله العمري، علي البليهي، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن العبود، سامي النجعي، هتان باهبري، ناصر الدوسري، علي الحسن، رياض شراحيلي، عبدالله عطيف، هيثم عسيري، فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان، قبل أن يتم اليوم استبعاد المولد ليحل بدلًا منه العابد.

ويحل الأخضر في المجموعة الثالثة بكأس العالم حيث يفتتح مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر قبل أني يواجه بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته على الترتيب.



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Source akhbaar24

