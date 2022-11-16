المنتخب الهولندي يصل إلى الدوحة للمشاركة في المونديال

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وصلت بعثة المنتخب الهولندي لكرة القدم إلى الدوحة، استعدادًا للمشاركة في مونديال قطر الذى ينطلق يوم الأحد المقبل.
وضمّت البعثة الهولندية 26 لاعبًا بقيادة المدرب لويس فان غال، وستقيم البعثة في فندق “سانت ريجيس”، على أن يجري المنتخب أول تدريباته غدًا الأربعاء بملاعب جامعة قطر.
ويخوض المنتخب الهولندي منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى، ويلتقي بالمنتخب السنغالي يوم 21 نوفمبر الجاري على أرض ملعب الثمامة، فيما يواجه الإكوادور يوم 25 بالشهر ذانه، قبل أن يلتقي المنتخب القطري يوم 29 من الشهر نفسه في ختام مبارياته في الدور الأول (المجموعات).
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Source akhbaar24
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