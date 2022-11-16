منهم مقيمون.. ضبط 4 أشخاص تسولوا بشكل مباشر في الجوف (فيديو)

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تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف، من القبض على مواطنيْن ومقيمين من جنسيات مختلفة؛ تسولوا بشكل مباشر من قائدي المركبات وأمام المحلات التجارية.

وضبطت الجهات الأمنية، مواطناً لقيامه بالتسول المباشر من قائدي المركبات، كما تم ضبط مقيم من الجنسية الأردنية؛ لتسوله المباشر من مرتادي المحلات التجارية.

كما جرى ضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة؛ لقيامه بالتسول بشكل غير مباشر من قائدي المركبات، وكذلك مواطن تسول بشكل مباشر من مرتادي المحلات التجارية.

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Source akhbaar24

