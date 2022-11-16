نائب رئيس AmiViz لـ “المناطق”:  نشكر السعودية على الأجواء الاحتفالية والتنظيم المذهل لمعرض بلاك هات

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المناطق_نوف الخثعمي

تشهد المملكة العربية السعودية، انعقاد فعاليات أول نسخة من “بلاك هات” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في حفل ضخم أُقيم في العاصمة الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، وبحضور عدد من كبار المسؤولين.

وتأتي استضافة الرياض لفعالية “بلاك هات”، ضمن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث شارك مئات من الشباب السعودي على مستوى من الكفاءة والخبرة للتنافس مع نظرائهم من 35 دولة، في أكبر مسابقة من نوعها على مستوى العالم؛ لترجمة رؤية وتوجيهات القيادة بالاستثمار في شباب الوطن، إضافة إلى استثمار أنشطة الفعالية في المجالات الترفيهية والاقتصادية، وهو ما أكده رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

أكبر أحداث الأمن السيبراني

صحيفة الـ “المناطق” التقت مع ياسر علي “نائب الرئيس في مصر والأردن ولبنان والسعودية وإفريقيا” لدى AmiViz خلال معرض بلاك هات (Black Hat)، وصرح قائلا: “إن AmiViz هي أول سوق للشركات B2B في منطقة الشرق الأوسط، تشارك اليوم في معرض بلاك هات (Black Hat) الشرق الأوسط وإفريقيا لهذا العام في مركز الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر Black Hat MEA واحدا من أكبر أحداث الأمن السيبراني وأكثرها شهرة في العالم والتي تجمع بين CISOs من الشركات العالمية والرائدة حول العالم، بالإضافة إلى نخبة من المتسللين الأخلاقيين”.

وأضاف: “ستسلط AmiViz الضوء على عرض القيمة التجارية الملموس الذي تقدمه من خلال منصتها لشركائها من الموزعين والموردين، حتى يتمكنوا من تقديم المزيد باستثمارات أقل، وهذا الاقتراح الفريد ممكن تطبيقه، حيث إن الشركة استثمرت بالفعل بشكل كبير في بناء العديد من أدوات الأعمال التي يمكن للشركاء استخدامها لتسريع استراتيجية النمو الخاصة بهم من خلال التعاون ببساطة مع AmiViz، وبعض الأدوات الرئيسية منها CEC Lab، وفرصة وضع العلامات البيضاء، ودعم الائتمان، والطلب عبر الإنترنت، والمبيعات المسبقة، والمبيعات الداخلية، ودعم التسويق للمساعدة في تأهيل العملاء المتوقعين لبناء قناة تواصل جيدة مع العملاء”.

شراكة مثمرة

وتابع تصريحاته: “يسعدنا أن نعلن في أول يوم من افتتاح معرض بلاك هات(Black Hat) في السعودية عن عقد شراكتنا معCyberME Studio والذي بدوره يركز بشكل كامل على حلول الأمن السيبراني التقنية.

كما أنه أظهر رعاية واستثمارا للشركات الناشئة السيبرانية التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لها، ويقوم بوضع المملكة على خارطة الدول التي تقوم بابتكار شركات محلية للأمن السيبراني، تلبيةً لاحتياجات سوق الأمن السيبراني، لذلك نثق من خلال هذه الشراكة المثمرة بدعم وتحفيز سوق الأمن السيبراني في السوق السعودي.

وأردف قائلا: “في الحقيقة هذه هي المشاركة الأولى لنا في معرض بلاك هات (Black Hat) والذي يعتبر واحد من أكبر أحداث الأمن السيبراني وأكثرها شهرة في العالم، لذلك نتقدم بالشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية والقائمين على الأجواء الاحتفالية والتصميم والتنظيم المذهل لمعرض بلاك هات وكذلك القائمين على المؤتمرات والمعارض التقنية في المملكة، كما نأمل في مضاعفة مساحة الجناح الخاص بنا في النسخ القادمة للمعرض.

واستطرد: أعتقد أن معرض بلاك هات(Black Hat) سينافس بشكل كبير كافة المعارض الإقليمية التي تقام في الدول الشقيقة، كما نتوقع إقامة المعرض في العام المقبل على مدار أكثر من ثلاثة أيام بسبب كثرة الوكلاء والموزعين وهو ما يؤكد بدوره على أهمية معرض معرض بلاك هات (Black Hat) والذي يعتبر حدث ريادي قامت به المملكة.

حلول تكنولوجية جاهزة

وأضاف: “لدينا الآن حلين تكنولوجيين جاهزين للانطلاق في السوق السعودي، الأول يطلق عليه Single sign-on لتسهيل تسجيل الدخول لدى شبكات العمل وحفظ البيانات على الشبكة، والحل الأخر هو Kenza وهو ما يوفر تأكيد الأمان وحماية التطبيقات قبل إطلاقها في غضون 4 دقائق، كما أنه تطبيق سعودي وسيكون متاح في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة”.

وأكمل تصريحاته مؤكدًا أنه من الواجب الوطني تجاه الشرق الأوسط وبالتحديد المملكة العربية السعودية، نشر زيادة الوعي بالأمن السيبراني وخطورة تسريب البيانات والمعلومات.

التوعية بالأمن السيبراني.. هدف

وقال: “من أهداف مشاركتنا في معرض بلاك هات هو نشر التوعية بمجال الأمن السيراني وأن نبرز حلولنا في مجال الأمن السيبراني لحماية العملاء والشركاء من الهجمات الإلكترونية”.

كما أن التوعية بمخاطر استخدام التكنولوجيا على الأجيال الصغيرة والمراهقين الذين يستخدمون الإنترنت أمر هام للغاية، لأن معظم ألعاب الهاتف المحمول تحتوي على فيروسات تمكن المخترقين من سرقه البيانات: يقول نائب رئيس AmiViz.

واختتم: نحن دائمًا نقوم بعمل ندوات وفاعليات عبر الإنترنت للأجيال الصغيرة وطلاب المدارس والجامعات للتوعية من خطورة الهجمات الإلكترونية، نحن نهتم بهذا الأمر ولدينا خطط في هذا الاتجاه.

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Source almnatiq

