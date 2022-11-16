اختتام اجتماع مديري معاهد الإدارة الخليجية

وفي مستهل الاجتماع ألقى مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان كلمة رحب فيها بمديري معاهد الإدارة بالدول الست. كما تقدم بالشكر للأمانة العامة بدول مجلس التعاون.
وأكد السجان أن الاجتماع إنما هو استكمال للجهود واللقاءات السابقة، وتكاملًا مع العمل الخليجي المشترك، وبحثًا عن تحقيق تطلعات قادتنا وأوطاننا، وأن يكون سببًا في الارتقاء بواقع التنمية الإدارية في الخليج، وأن تكون مؤسساتنا الإدارية سباقة ورائدة في دعم منظومة العمل الحكومي والمساهمة بشكل كبير في دعم تنمية وتأهيل الموارد البشرية. وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يشتمل على عدد من الموضوعات ذات الأهمية، وفي مقدمتها خطة العمل المشترك، والتي نعول عليها كثيرا في رسم آفاق جديدة للتعاون والتكامل الخليجي بيننا.
يذكر أن هذه الاجتماعات الدورية تأتي لدعم مسيرة العمل المشترك في مجال التنمية الإدارية، ولمواكبة الرؤى والاستراتيجيات الموضوعة من أجل تعزيز دور القيادات وتنمية دور القدرات المحلية في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي في المنطقة، ولتبادل الآراء والاستفادة من التجارب، وزيادة التنسيق والتكامل بدول مجلس التعاون في مجال التنمية الإدارية.
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