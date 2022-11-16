%35 انخفاض المتسولين - #عاجل

أسهم تحسين وفعالية كفاءة الخدمات الاجتماعية، إلى انخفاض حالات التسول من النساء السعوديات إلى 35%، من إجمالي المتسولين السعوديين في الربع الثالث من العام الحالي، في وقت انخفضت فيه نسبة حالات التسول من الأطفال إلى 25%، من إجمالي المتسولين.

خدمات اجتماعية

كشفت تقرير منجزات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للربع الثالث من العام الحالي، إلى زيادة مراكز ضيافة الأطفال في المناطق الرئيسية إلى 1046 مركزا، وذلك لتحقيق خدمات تنمية اجتماعية مستدامة، إلى جانب تحقيق زيارتين خلال الشهر لمراكز ضيافة الأطفال، وتدريب 300 مقدمة رعاية من أصل 400 مقدمة رعاية، بالتعاون مع جمعية رعاية الطفولة.

إغلاق البلاغات

بلغ إجمالي إغلاق البلاغات للربع الثالث من العام الحالي 93.24%، تجاوزت معها الوزارة نسبة المستهدف الفعلي 88.5%، مما يعكس القدرة على سرعة الاستجابة، والمساهمة في بناء بيئة أسرية آمنة وخالية من العنف، في وقت تم تحقيق نسبة إغلاق البلاغات عالية الخطورة لشهر سبتمبر الماضي 98.61%، تجاوزت معها نسبة المستهدف الفعلي 96.50%.

3.2% انخفاضا

انخفضت نسبة الدخول لدور الأحداث 3.2%، في وقت تم الإفراج عن 31 حدثا انطبقت بحقهم قواعد الإفراج، وانخفضت نسبة تكرار العود 2%، وذلك ضمن جهود تحقيق خدمات تنمية اجتماعية مستدامة، إلى جانب قبول 921 طالبا وطالبة، من مستفيدي الضمان الاجتماعي في جامعة الإمام محمد بن سعود، وقبول 2300 طالب وطالبة في جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك بشكل استثنائي في برامج البكالوريوس والدبلوم، ضمن جهود تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والاعتماد على الذات للأسر والأفراد، إلى جانب الإشراف على فرش وتأثيث 900 وحدة سكنية لأسر المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

التسول

%35 انخفاض المتسولات

%25 انخفاض الأطفال المتسولين

1046 مراكز ضيافة الأطفال

تدريب 300 مقدمة رعاية

93.24 % إغلاق البلاغات

98.6 % إغلاق بلاغات عالية الخطورة

%3.2 انخفاض الدخول لدور الأحداث

31 حدثا مفرجا عنهم

2 % انخفاض تكرار العود

5 خدمات منجزة لقطاع التنمية