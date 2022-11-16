617 ألف م³ مخلفات بناء بالمدينة

وأوضحت «الأمانة» أن فرقها الميدانية قد قامت برفع (39) لوحة دعائية مخالفة من شوارع المدينة، ومعالجة (1250) مترا مربعا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ورفع (45) مركبة تالفة ومهملة من الطرق والأحياء، ومعالجة وضع الباعة الجائلين في ( 29 ) موقعا، إضافةً إلى إصلاح ما يزيد عن ( 4480 ) مترا مربعا من حفر الشوارع، و ( 600) متر طولي من الأرصفة، و( 1186) من أعمدة الإنارة، ورفع ( 617622 م³ ) من مخلفات البناء والترميم والهدم من الأراضي الفضاء، ومعالجة ( 1348) حاوية للنظافة، وتقليم وتنسيق ما يزيد عن ( 12447 ) شجرة في الطرق الداخلية والفرعية، علاوةً على تهذيب ما يفوق الـ ( 77296 ) مترا مربعا من المسطحات والحدائق العامة. ودعت أمانة المنطقة المواطنين والمقيمين للمشاركة والإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر تطبيق بلدي المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للتعامل معها وفق للأنظمة والتعليمات.
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