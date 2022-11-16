خطط لمعالجة تشوهات جازان

تنافس بلدي
وتحولت بلديات جازان إلى بيئة تنافسية تعزز برنامج الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية بشكل فوري. إذ تصدرت بلديات أمانة منطقة جازان بلدية بيش في رفع ومعالجة مخلفات البناء بمعالجة 16910 أطنان، تليها بلدية ضمد ثانيا بمعالجة 12 ألف طن، وبلدية مدينة جيزان ثالثا بمعالجة 8740 طنا، وبلدية الموسم رابعا بمعالجة 4995 طن مخلفات، وصامطة خامسا بمعالجة 4790 طنا من مخلفات البناء.
2038 حاجزا خرسانيا
2038 حاجزا خرسانيا تمكنت أمانة منطقة جازان من إزالتها ومعالجتها، فقد تصدرت بلدية أبوعريش في معالجات الحواجز الخرسانية بمعالجة 269 حاجزا خرسانيا، تلتها بلدية ضمد ثانيا بمعالجة 259 حاجزا، وبلدية السهي ثالثا بمعالجة 213 حاجزا، وجاءت بلدية فيفاء رابعا بمعالجة 211 حاجزا، والشقيق خامسا بمعالجة 150 حاجزا.
فيما جاءت بلدية الدائر الأولى في معالجة وإزالة المركبات والسيارات التالفة والمهجورة بإزالة ومعالجة 24 سيارة، تليها بلدية الطوال بمعالجة 20 سيارة، وجاءت بلدية العارضة ثالثا بمعالجة 18 سيارة، وبلدية مدينة جيزان رابعا بمعالجة 14 سيارة، والموسم وبيش خامسا بمعالجة 13 سيارة تالفة ومهجورة.
معالجات بلدية للسيارات التالفة
جيزان: 14
صبيا: 5
أبوعريش: 6
بيش: 13
صامطة: 6
الدرب: 11
العارضة: 18
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