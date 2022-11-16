ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان الموضوعات المشتركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان ، في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا أمس، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش انعقاد القمة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، سكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، والوفد الرسمي لرئيس دولة الإمارات. حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، سكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، والوفد الرسمي لرئيس دولة الإمارات. ووصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية إندونيسيا أمس، لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين. وكان في استقباله في مطار نغوراه راي الدولي في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية في جمهورية إندونيسيا لاهوت بنسار. ووصل في معية ولي العهد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، الأمير سعود بن سلمان، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وزير المالية محمد الجدعان، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، وزير الصحة فهد الجلاجل، سكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي.

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