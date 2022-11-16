ولي العهد يستعرض مع الرئيس التركي آفاق التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان ، في مدينة بالي أمس، رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان. وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندرالرشيد، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية تركيا. حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندرالرشيد، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية تركيا.

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