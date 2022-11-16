ولي العهد يبحث تنسيق المملكة مع صندوق النقد الدولي

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حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، والوفد الرسمي للمدير العام لصندوق النقد الدولي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان ، في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا أمس، مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، مجالات التنسيق بين المملكة والصندوق وتبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، والوفد الرسمي للمدير العام لصندوق النقد الدولي.

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