دول مجموعة العشرين.. 17 هدفا لتحقيق التنمية المستدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد السلام والدبلوماسية والتعاون الدولي شروطا أساسية للعالم للتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 وما بعده.

وللعام الثاني على التوالي، لم يعد العالم يحرز تقدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهناك حاجة إلى خطة عالمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة، فبحسب موقع المؤشر هناك حاجة إلى خطة عالمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

إن تحقيق أهداف التنمية هو في الأساس أجندة استثمار في البنية التحتية المادية (بما في ذلك الطاقة المتجددة) ورأس المال البشري، وهناك 5 أولويات نحو خطة عالمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وهي:

- ينبغي لمجموعة العشرين أن تعلن بوضوح وبشكل لا لبس فيه التزامها بتوجيه تدفقات تمويل أكبر بكثير إلى البلدان النامية حتى تتمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- ينبغي لمجموعة العشرين أن تزيد بشكل كبير من قدرة الإقراض والتدفقات السنوية لبنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك بشكل أساس من خلال زيادة رأس المال المدفوع لهذه المؤسسات، ولكن أيضا من خلال زيادة فعالية ميزانياتها العمومية.

- يجب أن تدعم مجموعة العشرين التدابير الأخرى أيضا - لا سيما زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، والأعمال الخيرية واسعة النطاق ، وإعادة تمويل الديون المستحقة - لدعم تمويل أهداف التنمية المستدامة للبلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.

- يحتاج صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني إلى إعادة تصميم تقييمات القدرة على تحمل الديون، مع مراعاة إمكانات النمو لدى البلدان النامية وحاجتها إلى تراكم رأس مال أكبر بكثير.

- من خلال العمل مع صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، تحتاج البلدان النامية إلى تعزيز إدارة ديونها وجدارتها الائتمانية من خلال دمج سياسات الاقتراض مع السياسات الضريبية وسياسات التصدير وإدارة السيولة، كل ذلك لمنع أزمات السيولة في المستقبل.

دول قمة العشرين في مؤشر التنمية المستدامة 2022

الدولة- الترتيب



أستراليا - 38

الهند - 121

الأرجنتين - 54

فرنسا - 7

الصين- 56

كندا - 29

روسيا - 45

البرازيل - 53

ألمانيا - 6

إندونيسيا- 82

السعودية - 96

جنوب أفريقيا - 108

المكسيك - 74

إيطاليا - 25

اليابان- 19

الولايات المتحدة - 41

تركيا - 71

المملكة المتحدة - 11

كوريا الجنوبية - 27

ما وضع السعودية في المؤشر؟

احتلت السعودية المرتبة 96 من ضمن 163 دولة.

وبالنظر في تفصيل أهداف التنمية لنعرف أداء السعودية في أهداف التمية المستدامة

الهدف 1

القضاء على الفقر

الهدف 2

القضاء التام على الجوع



انتشار نقص التغذية

انتشار التقزم عند الأطفال دون سن الخامسة

انتشار الهزال عند الأطفال دون سن الخامسة

انتشار السمنة، مؤشر كتلة الجسم 30

المستوى الغذائي البشري

محصول الحبوب

مؤشر إدارة النيتروجين المستدامة

صادرات المبيدات الخطرة

الهدف 3

الصحة الجيدة والرفاه



معدل وفيات الأمهات

معدل وفيات الاطفال حديثي الولادة

معدل الوفيات دون الخامسة

الإصابة بمرض السل

إصابات جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية

معدل الوفيات المعياري للعمر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 70 عاما

معدل الوفيات المعياري للعمر الناتج عن تلوث الهواء المنزلي وتلوث الهواء المحيط

وفايت حوادث الطرق

مدة الحياة المتوقعة عند الولادة

معدل خصوبة المراهقات

الولادات تحت إشراف موظفين صحيين مهرة

الرضع الناجحون اللذين تلقوا لقاحين موصى بهما من قبل منظمة الصحة العالمية

مؤشر التغطية الصحية الشاملة

الرفاه الشخصي

الهدف 4

التعليم الجيد



معدل المشاركة في التعليم المنظم قبل الابتدائي

معدل الالتحاق الصافي بالمرحلة الابتدائية

معدل إتمام المرحلة الإعدادية

معدل معرفة القراءة والكتابة

الهدف 5

المساواة بين الجنسين



تلبية الطلب على تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة

نسبة الإناث إلى الذكور متوسط سنوات التعليم المتلقاة

نسبة مشاركة الإناث إلى الذكور في القوى العاملة

المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان الوطني

الهدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية



السكان الذين يستخدمون على الأقل خدمات مياه الشرب الأساسية

السكان الذين يستخدمون على الأقل خدمات الصرف الصحي الأساسية

سحب المياه العذبة

مياه الصرف الصحي البشرة المنشأ التي يتم معالجتها

شح استهلاك المياه المتجسد في الواردات

الهدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة



السكان الذين يحصلون على الكهرباء

السكان الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الوقود النظيف وتكنلوجيا الطهي

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود لكل ناتج إجمالي للكهرباء

حصة الطاقة المتجددة من إجمالي إمدادات الطاقة الاولية

الهدف 8

العمل اللائق ونمو الاقتصاد



نمو الناتج النحلي الإجمالي المعدل

ضحايا العبودية الحديثة

البالغون الذين لديهم حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو مع مزود خدمة النقود عبر الهاتف المحمول

معدل البطالة

ضمان حقوق العمل الأساسية بشكل فعال

حوادث العمل القاتلة المتمثلة في الواردات

الهدف 9

الصناعة والابتكار والبنية التحتية



السكان الذين يستخدمون الإنترنت

اشتراكات النطاق العريض المتنقل

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية: جودة التجارة والبنية التحتية المتعلقة بالنقل

تنصيف جامعات التايمز للتعليم العالي: متوسط درجات أفضل 3 جامعات

مقالات منشورة في مجلات أكاديمية

الإنفاق على البحث والتطوير

الهدف 10

الحد من أوجه عدم المساواة



معامل جيني

نسبة بالما



الهدف 11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة



نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في أحياء فقيرة

متوسط التركيز السنوي للجسيمات التي يقل قطرها على 2.5 ميكرون

الوصول إلى مصدر مياه محسن عبر الانانيب

الرضا على وسال النقل العام



الهدف 12

الاستهلاك والإنتاج المسؤولان



النفايات البلدية الصلبة

النفايات الالكترونية

انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت القائمة على الإنتاج

انبعاثات SO2 المتجسدة في الواردات

انبعاثات النيتروجين القائمة على الإنتاج

انبعاثات النيتروجين الواردة في الواردات

صادرات المخلفات البلاستيكية



الهدف 13

العمل المناخي



انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري وإنتاج الإسمنت

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الواردة في الواردات

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتجسد في صادرات الوقود الأحفوري

الهدف 14

الحياة تحت الماء



تعني المنطقة المحمية في المواقع البحرية المهمة للتنوع البيولوجي

مؤشر صحة المحيط: درجة المياه النظيفة

الأسماك التي يتم اصطيادها من الأرصدة التي تعرضت للاستغلال المفرط أو المنهارة

الأسماك التي يتم صيدها عن طريق الجرف او التجريف

يتم صيد الأسماك التي يتم التخلص منها بعد ذلك

تهيديات التنوع البيولوجي البحري المتضمنة في الواردات

الهدف 15

الحياة في البر



المنطقة المحمية في المواقع الأرضية المهمة للتنوع البيولوجي

المنطقة المحمية في مواقع المياه العذبة المهمة للتنوع البيولوجي

مؤشر القائمة الحمراء لبقاء الأنواع

إزالة الغابات بشكل دائم

تهديدات التنوع البيولوجي للأرض والمياه العذبة المتمثلة في الواردات

الهدف 16

السلام والعدالة والمؤسسات القوية



القتل

المحتجزون غير المحكوم عليهم

السكان الذين يشعرون بالأمان يمشون بمفردهم ليلا في المدينة أو المنطقة التي يعيشون فيها

حقوق الملكية

تسجيل المواليد لدى السلطة المدينة

مؤشر مدركات الفساد

الأطفال المتطورطون في عمالة الأطفال

صادرات الأسلحة التقليدية الرئيسة

مؤشر حرية الصحافة

الوصول إلى العدالة والقدرة على تحمل تكاليفها

الهدف 17

عقد الشراكة لتحقيق الأهداف

