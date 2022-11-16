قمة G20 تجمع على تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجمعت قمة قادة دول مجموعة العشرين التي ترأس وفد المملكة المشارك فيها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، أمس، في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا؛ على أهمية تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. وفور وصول ولي العهد إلى مقر عقد القمة كان في استقباله الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.

ويضم الوفد الرسمي في القمة: وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير المالية محمد الجدعان، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصحة فهد الجلاجل.

إلى ذلك اتفق زعماء مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية، خلال قمتهم المنعقدة حاليا في جزيرة بالي بإندونيسيا، على ضرورة استمرار الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر موانئ البلاد على البحر الأسود، في ظل الغزو الروسي، حسب مسودة بيان ختامي لقمة المجموعة.

وجاء في مسودة البيان الختامي للقمة، «إن زعماء العشرين يؤكدون أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق، في الوقت المناسب، وبشكل مستمر، من قبل أصحاب المصلحة المعنيين»، وسلط الضوء على الأهمية التي تلعبها الحبوب الأوكرانية في مبيعات الأغذية العالمية، التي عانت نقصا في وقت سابق من هذا العام، عندما أغلقت روسيا تلك الموانئ.

ومن المقرر أن ينتهي تنفيذ الاتفاق السبت المقبل، لكنه يمكن أن يستمر إذا لم ينهه أي طرف من الطرفين بشكل واضح وصريح.

يشار إلى أن روسيا عضو في مجموعة العشرين، وسيتعين عليها تأييد أي صيغة يتضمنها البيان الختامي للمجموعة.

وكشفت مسودة البيان الختامي للقمة مواقف غالبية الدول الأعضاء، فقد بينت أن البلدان المشاركة، بما فيها روسيا، ستندد بالتداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي ستدينها معظم الدول المنضوية في التكتل.

وأشارت إلى أن معظم البلدان المشاركة أكدت أن الحرب الأوكرانية تسببت في معاناة بشرية هائلة، وفاقمت الهشاشة التي يعانيها الاقتصاد العالمي في الأساس. وحذرت الوثيقة، التي يتعين على قادة دول المجموعة الموافقة عليها قبل صدورها رسميا في ختام القمة، من أن حقبة اليوم يجب ألا تكون حقبة حرب.

كما نبهت إلى أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها غير مقبول، بعدما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إمكانية اللجوء إليها سابقا.

الصراع الروسي الأوكراني

