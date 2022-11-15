شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. موعد وصول حجازي وطارق حامد إلى اتجاه جدة بعد معسكر الكويت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر الجارى عن موعد عودة طارق حامد واحمد حجازي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي بعد مواجهة مصر وبلجيكا التي سوف تقام في الكويت.

موعد وصول حجازي وطارق حامد إلى اتجاه جدة بعد معسكر الكويت

وفي التفاصيل الخاصة بتلك الخبر فإن يلتقى فريق إتحاد جدة مع فريق الوصل يوم الجمعة المقبل في ثاني المواجهات التجربية الودية قبل عودة البطولة من جديد بعد كأس العالم فيفا قطر 2022.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية فإن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي اتحاد جدة اعتمد على التدريبات الترفيهية من أجل إبعاد بعض اللاعبين عن بعض الضغوط وبث روح الحماس والمنافسة بين الجميع.

وأكدت الصحيفة إلى أن الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد سوف ينضمان إلى الفريق والمعسكر يوم السبت المقبل بعد انتهاء المشاركة رفقة منتخب مصر ومواجهة بلجيكا يوم الجمعة المقبل.

وأضافت الصحيفة إلى أن الجهاز الطبي لنادي إتحاد جدة تلقى خطاب رسمي من قبل الجهاز الطبي للمنتخب الأنجولي وطلب فيه تقرير عن الإصابة التي تعرض لها اللاعب هيلدر كوستا في المواجهة الودية التي كانت امام الفيحاء.