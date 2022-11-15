رئيسة وزراء إيطاليا: لا بد من مواجهة التحديات بشجاعة

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وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن ميلوني قالت في أول أيام القمة «عندما تولت إندونيسيا رئاسة قمة مجموعة العشرين (العام الماضي)، كان من المستحيل توقع أن روسيا ستغزو أوكرانيا، وستؤثر التداعيات المدمرة لذلك على النظام العالمي وعلى اقتصاداتنا».وأضافت «يجب أن تتحلى مجموعة العشرين بالشجاعة لمواجهة التحديات الأكثر صعوبة على جدول أعمالها كي تنجح في مهمتها، بدءا من عواقب الصراع في أوكرانيا على الاقتصاد وعلى قطاعي الطاقة والغذاء، والتي أضرت بالجميع، وأثرت بلا شك على الدول النامية بالدرجة الأولى».
وأضافت ميلوني «تفاعلنا وواصلنا العمل معا، ليس فقط في مجال الطاقة والغذاء، لكن أيضا بشأن عدد من التحديات الأخرى: حماية البيئة، ومكافحة تغير المناخ، والبنية التحتية الأكثر كفاءة، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية للجميع». وأشارت إلى أن الأجيال المقبلة تستحق عالما أفضل، وعلينا جميعا العمل من أجل التحرك في هذا الاتجاه.
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