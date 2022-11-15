الرئيس الإندونيسي: عام 2023 سيكون الأصعب على العالم

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وأوضح خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي، أنه شرف لإندونيسيا أن تستضيف قمة مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن بلاده تركز على أهمية مبدأ الحوار لسد الفجوات والاختلافات؛ لمواجهة التحديات العالمية، وإيجاد حلول حسب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.وأفاد الرئيس الإندونيسي بأن عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم، مبينا أن أزمتي الأمن الغذائي وأمن الطاقة، تؤثران على الدول النامية.
كما حث قادة دول العالم على عدم إدخال العالم في دهاليز الحروب، مشددا على أهمية الاستعداد لمواجهة أي جائحة مستقبلية، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون المشترك بين الدول لدعم التعافي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، والتركيز على تحول الطاقة.
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