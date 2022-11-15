ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء بريطانيا تطورات الأوضاع

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وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، والوفد الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني.
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