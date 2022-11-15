شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء بريطانيا تطورات الأوضاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان ، في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا أمس، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ريشي سوناك، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، والوفد الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني.