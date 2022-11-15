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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو عن اتفاق مالي بشأن المناخ، يوفر 20 مليار دولار لمساعدة إندونيسيا على الابتعاد عن طاقة الفحم.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه سوف يتم تحديد اتفاق التمويل الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإندونيسيا واليابان، على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، بعد أكثر من عام من المباحثات. ويعد هذا أكبر اتفاق مالي بشأن المناخ يتم التوصل إليه، وفقا لمسؤول بارز بوزارة الخزانة الأمريكية.

ووفقا للاتفاق، سوف تلتزم إندونيسيا بالحد من انبعاثات أكسيد الكربون من قطاعها الكهربائي إلى 290 ميجا طن بحلول 2030. كما تعتزم إندونيسيا تحديد هدف الوصول لصفر انبعاثات في قطاع الكهرباء بحلول 2050، كما أنها ملتزمة بتعزيز نشر الطاقة المتجددة بحيث تمثل ما لا يقل عن 34% من توليد الكهرباء بحلول نهاية هذا العقد.

وتسعى دول مجموعة العشرين «جي 20» لتحسين جهود حماية المناخ وتمويلها، وذلك وفقا لمسودة بيان ختامي مشترك في اليوم الأول من قمة العشرين المنعقدة في بالي هذا العام.

ورحبت الدول الأعضاء في البيان بالإجراء العام الممتد والجديد المتعلق بالمناخ، كما دعت جميع الأطراف للتعزيز العاجل لعملية خفض الانبعاثات، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي إضافة إلى سبل التطبيق.

كما حثت مجموعة جي 20 على إحراز تقدم في المفاوضات بشأن تقديم تعويضات مقابل الأضرار الناجمة عن التغير المناخي في المناطق الفقيرة، التي تعد قضية محل خلاف تتصدر أجندة مؤتمر كوب 27 المنعقد حاليا في مصر.

ويشار إلى أن الاقتصاديات الـ20 الرائدة في العالم مسؤولة عن 80% من انبعاثات أكسيد الكربون عالميا.

وجاء في البيان أن الهدف من خفض الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية سنويا، المتفق عليه في اتفاقية باريس المناخية، سوف يتطلب إجراءات فعالة والتزاما من جانب جميع الدول، مع مراعاة جميع التوجهات.