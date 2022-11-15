شكرا لقرائتكم خبر «بلاك هات».. أكبر تقنية في العالم تنطلق بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بدأت فعالية «بلاك هات» التي تعد التقنية الأكبر على مستوى العالم أمس، في نسختها الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال حفل ضخم أقيم في الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.

ورحب آل الشيخ بالمشاركين في الفعالية، الذين قدموا من مختلف دول العالم، معربا عن سعادته لتنظيم واستضافة هذا الحدث التقني الأبرز في مجال الأمن السيبراني عالميا من لاس فيغاس إلى الرياض، مما يؤكد ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة، ويعزز من مكانتها الريادية والعالمية في المجالات الرقمية والتقنية.

وأوضح أن الاستضافة تأتي ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية 2030، إذ يشارك مئات من الشباب على مستوى من الكفاءة والخبرة، يتنافسون مع نظرائهم من 35 دولة، في أكبر مسابقة من نوعها على مستوى العالم.

وأكد رئيس مجلس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، أن الريادة التقنية التي تحققت للمملكة في المنطقة جاءت لكونها وطنا طموحا وشغوفا بالمعرفة عماده على الشباب، ولدى قيادته العصرية رؤية واضحة يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

6 مناطق للفعالية







منطقة القمة التنفيذية



ورش العمل التقنية



قاعة الأعمال



آرسنال



منطقة الدورات التدريبية



الفعاليات



منطقة الفعاليات