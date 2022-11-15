«بلاك هات».. أكبر تقنية في العالم تنطلق بالرياض

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ورحب آل الشيخ بالمشاركين في الفعالية، الذين قدموا من مختلف دول العالم، معربا عن سعادته لتنظيم واستضافة هذا الحدث التقني الأبرز في مجال الأمن السيبراني عالميا من لاس فيغاس إلى الرياض، مما يؤكد ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة، ويعزز من مكانتها الريادية والعالمية في المجالات الرقمية والتقنية.وأوضح أن الاستضافة تأتي ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية 2030، إذ يشارك مئات من الشباب على مستوى من الكفاءة والخبرة، يتنافسون مع نظرائهم من 35 دولة، في أكبر مسابقة من نوعها على مستوى العالم.
وأكد رئيس مجلس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، أن الريادة التقنية التي تحققت للمملكة في المنطقة جاءت لكونها وطنا طموحا وشغوفا بالمعرفة عماده على الشباب، ولدى قيادته العصرية رؤية واضحة يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
6 مناطق للفعالية
- منطقة القمة التنفيذية
- ورش العمل التقنية
- قاعة الأعمال
- آرسنال
- منطقة الدورات التدريبية
- الفعاليات
منطقة الفعاليات
- برعاية استراتيجية من NEOM
- 1000 متسابق في مسابقة «التقط العلم»
- 250 فريقا متنافسا على جوائز المسابقة
- 700 ألف ريال قيمة الجوائز
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