شخصيات بارزة عالميا في مؤتمر مستقبل الأزياء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدشن هيئة الأزياء غدا ولمدة 3 أيام، مؤتمر مستقبل الأزياء في دورته الجديدة لهذا العام التي ستقام في مركز مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض، ويستمر ثلاثة أيام كإحدى أهم الفعاليات السنوية في قطاع الأزياء السعودي. وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر المستقبل عددا من الخبراء في الأزياء العالمية.

وأتاحت الهيئة فرصة حضور المؤتمر أو ورش العمل المتخصصة أمام جميع الراغبين من خلال التسجيل عبر الرابط الالكتروني: https://registration.fashionfutures.com/.

وتهدف النسخة الثالثة من المؤتمر إلى جمع هواة الأزياء من حول العالم والاحتفاء بقطاع الأزياء المزدهر في المملكة، إلى جانب دعم المبدعين الناشئين من خلال تنظيم

الحلقات النقاشية القيمة، وورش العمل، وفرص بناء الشبكات، وجلسات الأسئلة والأجوبة تحت إدارة مجموعة من خبراء الأزياء العالميين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، أن هيئة الأزياء تعمل على رفد المصممين الصاعدين والعقول اللامعة في هذه الصناعة بالأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم، وقال إن مؤتمر مستقبل الأزياء يؤدي دورا محوريا في مهمتنا المتمثلة بتطوير قطاع أزياء استثنائي، حيث تقدم الهيئة المساعدة لمئات المصممين من خلفيات متنوعة للدخول في هذه الصناعة وإتاحة فرص العمل وتعزيز مستوى الرفاه والمعيشة.

مؤتمر مستقبل الأزياء