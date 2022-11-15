شكرا لقرائتكم خبر شخصيات بارزة عالميا في مؤتمر مستقبل الأزياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأتاحت الهيئة فرصة حضور المؤتمر أو ورش العمل المتخصصة أمام جميع الراغبين من خلال التسجيل عبر الرابط الالكتروني: https://registration.fashionfutures.com/.
وتهدف النسخة الثالثة من المؤتمر إلى جمع هواة الأزياء من حول العالم والاحتفاء بقطاع الأزياء المزدهر في المملكة، إلى جانب دعم المبدعين الناشئين من خلال تنظيمالحلقات النقاشية القيمة، وورش العمل، وفرص بناء الشبكات، وجلسات الأسئلة والأجوبة تحت إدارة مجموعة من خبراء الأزياء العالميين.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، أن هيئة الأزياء تعمل على رفد المصممين الصاعدين والعقول اللامعة في هذه الصناعة بالأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم، وقال إن مؤتمر مستقبل الأزياء يؤدي دورا محوريا في مهمتنا المتمثلة بتطوير قطاع أزياء استثنائي، حيث تقدم الهيئة المساعدة لمئات المصممين من خلفيات متنوعة للدخول في هذه الصناعة وإتاحة فرص العمل وتعزيز مستوى الرفاه والمعيشة.
مؤتمر مستقبل الأزياء
- تستقطب الفعاليات 30 مصمما سعوديا
- المصممون من برنامج «100 براند سعودي»
- استعراض تقرير يقدم معلومات وإحصاءات حول قطاع الأزياء السعودي
- أول مبادرة تعمل على تطوير منصة بيانات شاملة للقطاع
- إطلاق النسخة الكاملة من «تقرير حالة الأزياء» في مارس 2023
كانت هذه تفاصيل خبر شخصيات بارزة عالميا في مؤتمر مستقبل الأزياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.