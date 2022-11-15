شكرا لقرائتكم خبر دعم الكتاب والمؤلفين المسرحيين بمسابقة التأليف المسرحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس، إطلاق مسابقة «التأليف المسرحي» على مستوى المملكة، والتي تتيح للمؤلفين المسرحيين المشاركة بنصوص مسرحية، للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال.

ودعت الراغبين إلى التسجيل خلال موقع الهيئة على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/theater#stage-625، على أن يكون آخر موعد لتسليم المشاركات الجمعة 30 ديسمبر.

وتنقسم المسابقة إلى 3 مسارات رئيسة، هي: مسار «التاريخ والتراث» ويشمل النصوص المسرحية المقتبسة أو المستلهمة من الموروث الشعبي المحلي، كالحكايات والأساطير والأغاني والمواقع الجغرافية.

ومسار الطفل المخصص للنصوص المسرحية الموجهة للطفل، ويشترط في هذا المسار الإشارة في مقدمة النص إلى الفئة العمرية الموجه إليها النص، ويتوزع إلى 3 فئات: فئة رياض الأطفال من عمر 6 سنوات فأقل، وفئة الأطفال 7 - 10 سنوات، وفئة اليافعين: 11 - 15 سنة.

أما المسار الثالث، فهو المسار العام الذي يشمل كل النصوص المسرحية العامة التي لا تندرج تحت المسارين الآخرين.

واشترطت المسابقة للتسجيل أن يسلم المشارك نسختين من النص، على أن تكون صيغة الملف PDF، النسخة الأولى مدون عليها اسم المؤلف وعنوان النص.

أما الثانية فيكتفى بعنوان النص المسرحي فقط؛ لتزويد أعضاء لجنة التحكيم بالنصوص التي لم يكتب عليها اسم المؤلف، والتأكد من الفئة العمرية المستهدفة للنصوص المسرحية المنافسة على مسار الطفل.

مسارات المسابقة







مسار التاريخ والتراث



مسار الطفل



المسار العام



الأهداف