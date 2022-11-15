البيئة تراقب الحفارات عبر منصة رقمية

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ويهدف المشروع لبناء منظومة متكاملة، تستمر 24 شهرا، تبدأ من تركيب أجهزة تتبع على جميع الحفارات، ومنصة رقمية تصدر من خلالها التصاريح الوقتية للمؤسسات والشركات المصرح لها بمزاولة نشاط حفر الآبار؛ للتنقل من موقع إلى آخر؛ لحفر الآبار لمن لديه رخصة (حفر أو تعميق أو تنظيف) بئر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، عقدا مع إحدى الشركات المتخصصة؛ لتنفيذ مشروع مراقبة وتتبع الحفارات في المملكة، سعيا منها إلى تنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، للحد من ظاهرة الحفر العشوائي.ويهدف المشروع لبناء منظومة متكاملة، تستمر 24 شهرا، تبدأ من تركيب أجهزة تتبع على جميع الحفارات، ومنصة رقمية تصدر من خلالها التصاريح الوقتية للمؤسسات والشركات المصرح لها بمزاولة نشاط حفر الآبار؛ للتنقل من موقع إلى آخر؛ لحفر الآبار لمن لديه رخصة (حفر أو تعميق أو تنظيف) بئر.

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