توحيد خطوات تقديم ومتابعة الدعاوى بديوان المظالم

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ويعنى المركز باستقبال الدعاوى والطلبات لدى المحاكم الإدارية بجميع مناطق المملكة كافة وجميع مراحل التقاضي ومعالجتها بدقة وعناية على مدار اليوم، إضافة إلى توحيد إجراءات متابعة الطلبات والدعاوى وتسليم الأحكام؛ والرد على استفسارات المستفيدين، وفق أفضل الممارسات في هذا الشأن بهدف تعزيز جودة الإجراءات القضائية لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الخدمات.



3 إدارات متكاملة للمركز



القيد الموحد



تسليم الأحكام وحفظ الدعاوى



الاتصال الموحد لخدمة المستفيدين



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أمس، مركز إدارة العمليات القضائية كأحد أهم مستهدفات استراتيجيات الديوان والمتمثل في توحيد تقديم ومتابعة الطلبات والدعاوى في المحاكم الإدارية كافة بمختلف مناطق المملكة، وتفعيلا لأعمال التحول الرقمي في خطوات التقاضي لدى ديوان المظالم كافة.ويعنى المركز باستقبال الدعاوى والطلبات لدى المحاكم الإدارية بجميع مناطق المملكة كافة وجميع مراحل التقاضي ومعالجتها بدقة وعناية على مدار اليوم، إضافة إلى توحيد إجراءات متابعة الطلبات والدعاوى وتسليم الأحكام؛ والرد على استفسارات المستفيدين، وفق أفضل الممارسات في هذا الشأن بهدف تعزيز جودة الإجراءات القضائية لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الخدمات.

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