الرئيس الصيني يحذر من تحويل الغذاء والطاقة إلى سلاح

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وقال شي أمام قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا «علينا، وبحزم، معارضة تسييس مشاكل الغذاء والطاقة وتحويلها إلى أدوات وأسلحة»، بينما كرر في الوقت نفسه التعبير عن معارضته لسياسة العقوبات الغربية.وشدد على أن تحديد خطوط فكرية وإثارة الخلافات بين التكتلات والفصائل السياسية لن يؤدي إلا إلى تقسيم العالم وعرقلة تقدم البشرية. وطالب الرئيس الصيني دول قمة العشرين بالحد من تداعيات رفع أسعار الفائدة. من جهته دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني إلى جلب روسيا إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل لحرب أوكرانيا.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون دعا شي إلى إيصال رسائل إلى الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لتجنب التصعيد والعودة بجدية إلى طاولة المفاوضات. وقال ماكرون لشي بعد مصافحته وبدء المحادثات بينهما، «إنه يجب أن نوحد جهودنا للاستجابة لأزمات عالمية مثل حرب روسيا في أوكرانيا».
وبينما لم يأت شي على ذكر النزاع مباشرة خلال اللقاء، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، إلا أنه أشار إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطرابات وتحولات، داعيا إلى الانفتاح والتعاون.
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