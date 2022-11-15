قمة صينية أسترالية تناقش حقوق الإنسان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الرئيس الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين. وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس، أن البيان أوضح أن البلدين تبادلا وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا، كما ناقشا العلاقات الثنائية والتجارية والقنصلية وحقوق الإنسان.

وأضاف البيان «كانت هذه خطوة أخرى مهمة نحو استقرار العلاقات بين أستراليا والصين».

وتابع «أستراليا جددت التأكيد على وجهة نظرها بأنه من مصلحة الجانبين الحفاظ على مسار الاستقرار».

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية «آيه آيه بي» أن الزعيمين ناقشا أيضا الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات التجارية الصينية ضد كانبرا، واحتجاز مواطنين أستراليين في الصين.

وتحتجز بكين، منذ أكثر من عامين، الصحفي الأسترالي تشنج لي، الذي كان يعمل لدى التلفزيون الحكومي الصيني، بتهمة التجسس.

وأشارت الوكالة الأسترالية إلى أن ألبانيز وصف الاجتماع مع الرئيس الصيني بأنه بناء للغاية.

وأوضحت أنه طلب من شي استخدام نفوذه مع روسيا لإدانة حرب أوكرانيا.