قمة صينية أسترالية تناقش حقوق الإنسان

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وأضاف البيان «كانت هذه خطوة أخرى مهمة نحو استقرار العلاقات بين أستراليا والصين».وتابع «أستراليا جددت التأكيد على وجهة نظرها بأنه من مصلحة الجانبين الحفاظ على مسار الاستقرار».
وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية «آيه آيه بي» أن الزعيمين ناقشا أيضا الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات التجارية الصينية ضد كانبرا، واحتجاز مواطنين أستراليين في الصين.
وتحتجز بكين، منذ أكثر من عامين، الصحفي الأسترالي تشنج لي، الذي كان يعمل لدى التلفزيون الحكومي الصيني، بتهمة التجسس.
وأشارت الوكالة الأسترالية إلى أن ألبانيز وصف الاجتماع مع الرئيس الصيني بأنه بناء للغاية.
وأوضحت أنه طلب من شي استخدام نفوذه مع روسيا لإدانة حرب أوكرانيا.
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