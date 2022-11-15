لافروف يغادر قمة العشرين قبل نهايتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية قبل نهاية القمة وقبل الموافقة الرسمية على البيان الختامي. وغادرت طائرة الوفد الروسي الجزيرة الإندونيسية مساء أمس.

وحضر لافروف القمة نائبا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لم يتمكن من الحضور لأسباب تتعلق بضيق الوقت حسب ما ذكر الكرملين.

وأجرى وزير الخارجية الروسى أمس عددا من المحادثات وشارك في عدد من الجلسات، وقال إن البيان الختامي جاهز عمليا، مشيرا إلى أنه سيحتوي على وجهة النظر الغربية ووجهة النظر الروسية حول الحرب في أوكرانيا.

وحسب بيان التلفزيون الرسمي الروسي، فإن مغادرة لافروف كان مخططا لها أن تكون في بداية مساء اليوم لكنه لم يذكر سببا لذلك.