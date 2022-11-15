بايدن تخلف عن حضور العشاء وعاد للفندق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخلف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حضور مأدبة عشاء على هامش قمة العشرين للاقتصادات الكبرى في إندونيسيا أمس وعاد إلى فندقه.

وذكر البيت الأبيض أن التغيير الذي طرأ في الدقيقة الأخيرة لم يكن بسبب تجنب الإصابة (بكوفيد-19) أو مرض آخر، لكن بايدن اختار أن يتعامل مع بعض المسائل غير العاجلة بعد قضاء اليوم في سلسلة من الاجتماعات في القمة بجزيرة بالي.

وأعرب بايدن عن اعتذاره لمضيف القمة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو. وأقيم العشاء الاحتفالي في حديقة جارودا ويسنو كينكانا الثقافية.

وكان الكثير من الضيوف الرجال يرتدون القمصان الإندونيسية التقليدية زاهية الألوان.

وتأخر بايدن لدى بدء أعمال القمة. ولم يبرر البيت الأبيض تأخره، لكنه أعلن أن نتيجة فحصه لفيروس كورونا جاءت سلبية. وعرف في وقت سابق أن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين ثبتت إصابته بالفيروس. وحضر بايدن قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) في كمبوديا مطلع الأسبوع، حيث التقى بهون سين.