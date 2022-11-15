دول العشرين .. تسريع خطوات الاقتصاد بـ «التحول الرقمي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التزمت رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين باتخاذ إجراءات في المجالات الثلاثة ذات الأولوية للتحول الرقمي والبنية التحتية الصحية العالمية وتحول الطاقة، لكن الحرب في أوكرانيا تهدد بأن تلقي بظلالها على جدول الأعمال.

وبحسب بحث منشور مؤخرا في Fulcrum Digital وهي عبارة عن منصة أعمال وشركة هندسة حلول رقمية، تقدم خدمات شراكة تقنية شاملة، يظهر مسار النمو العالمي بعد الجائحة انتعاشا غير متساو، مع بقاء معظم القطاعات دون مستويات ما قبل الجائحة من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

لم يشهد سوى عدد محدود من القطاعات مثل السلع، والصحة، والأغذية والمشروبات، والقطاع المرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نموا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي منذ اندلاع الوباء. وقد تأثرت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، علاوة على ذلك، أدى اشتداد التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الضغط على الاقتصاد العالمي.

وضعت إندونيسيا، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، التحول الرقمي كأحد الأولويات الرئيسة لمجموعة العشرين لعام 2022، تحت شعار «التعافي معا، التعافي أقوى».

من خلال وضع التحول الرقمي على جدول الأعمال، تهدف إندونيسيا إلى خلق انتعاش اقتصادي عالمي أكثر شمولا ، لا سيما من خلال رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورقمنتها، وتوسيع الشمول المالي، وتسريع المعرفة والمهارات الرقمية، وإصلاح حوكمة البيانات العالمية.

محرك جديد للنمو الاقتصادي

أصبح الاقتصاد الرقمي أكثر أهمية كمحرك جديد للنمو الاقتصادي في عالم ما بعد الوباء.

ومع ذلك، تظهر الأدلة المستجدة أن كوفيد -19 ربما يوسع الفجوة الرقمية. أحد بنود جدول الأعمال في إطار خطة عمل التحول الرقمي لمجموعة العشرين التي تهدف إلى التخفيف من ذلك هو رقمنة الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ورقمنتها.

ولتمكين الشركات الأصغر المحرومة والسكان غير المتعاملين مع البنوك من إجراء معاملات رقمية، تشمل بنود جدول الأعمال في إطار خطة عمل التحول الرقمي لمجموعة العشرين أيضا تسريع الشمول المالي الرقمي. تستبعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الغالب من الاقتراض الرسمي، على الرغم من الأعداد المتزايدة التي تمتلك حسابا لدى مقدم خدمة مالية

مفارقة التحول الرقمي

ربما يكون السبب الرئيس لإجراء التحول الرقمي هو مكاسب الإنتاجية.

ومع ذلك، فإن العديد من المراقبين، يجادلون بأن التحول الرقمي يؤدي في الواقع إلى عواقب سلبية على نمو الإنتاجية الإجمالية والتوزيع - على الأقل في المدى القصير. يؤكد وولف أن التكنولوجيا الرقمية تحويلية ، لكن التأثيرات الإجمالية، حتى بعد التحكم في عدم القياس المحتمل تبقى متواضعة في أحسن الأحوال مقارنة بالتأثيرات التي أحدثتها الابتكارات في الكهرباء والطاقة والنقل والصحة في الآونة الأخيرة القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

الانقسام الرقمي بين دول العالم

في عام 2016، امتلك أعلى 1 % من سكان العالم نصف الثروة العالمية.

لكن خلال العامين الماضيين، تقلص دخل 99 %من سكان العالم بينما تضاعف دخل أغنى عشرة أشخاص، ثمانية من أغنى عشرة أشخاص هم عمالقة التكنولوجيا ، وبعضهم يمتلك عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين أصبحوا مؤثرين في تشكيل السياسات والآراء السياسية والسلوك الفردي.

ويزيد التحول الرقمي من عدم المساواة الاقتصادية بثلاث طرق على الأقل، وهي:

- يتولى رأس المال والتكنولوجيا المهام التي كان يؤديها العمال سابقا، بينما تقلل الأتمتة من حصة مساهمة العمالة في القيمة المضافة. يؤثر النزوح على كل من التوظيف - نوع التوظيف وعدد الموظفين - والأجور، خاصة بالنسبة للعمال ذوي المهارات المتوسطة الذين يقومون بمهام يدوية وروتينية في التصنيع: من المرجح أن يتم استبدالهم بالروبوتات والأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكن تسريع آثار النزوح من خلال اعتماد تقنيات تحل محل العمالة (بدلاً من تقنيات زيادة العمالة) ، والأنظمة الضريبية التي تفضل رأس المال مقابل العمل، والنقابات العمالية القوية ، وتكاليف العمالة المرتفعة للوحدة التي تحفز الشركات على أتمتة العمليات.

- يؤدي التحول الرقمي إلى تراجع التصنيع المبكر في البلدان النامية، والذي قد يؤدي بدوره إلى زيادة عدم المساواة، لا سيما مع نمو العمالة في شركات التصنيع الحديثة واسعة النطاق، قد يحدث تراجع التصنيع المبكر في البلدان النامية، حيث تكون الميزة النسبية في الصناعات كثيفة العمالة، ويفتقر بعض هذه البلدان إلى قوة عاملة متعلمة وماهرة يمكنها الانتقال إلى الصناعات التي تتطلب مهارات أعلى وكثافة رأس المال. قد تواجه البلدان النامية أيضا إعادة بيع التصنيع إلى البلدان المتقدمة، حيث يمكن استبدال تكاليف العمالة المرتفعة بالأتمتة.

الخصوصية الرقمية والأمن السيبراني

علاوة على قضايا عدم المساواة، نواجه تحديات كبيرة أخرى في التحول الرقمي، بما في ذلك في التجارة الرقمية: الخصوصية والأمن السيبراني والمنافسة.

أولا: يتم توفير المعلومات والبيانات الفردية الخاصة لمقدمي الخدمات، مما يتيح التبادل الشامل للبيانات التي أثارت المخاوف بشأن استخدام البيانات وإساءة استخدامها. ومن الأمثلة على ذلك فضيحة Cambridge Analytica التي أثرت على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

باستخدام الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمنصات الوسائط الاجتماعية الضخمة التي تحقق أرباحا أن تستهدف الأفراد برسائل وإعلانات مخصصة وتتحكم في الأخبار والمعلومات (الخاطئة) التي يتم تلقيها أو تصفيتها من الخطاب العام.

ثانيا: يأتي التوسع السريع في الرقمنة واستخدام البيانات من قبل الشركات والمستهلكين للمعلومات والاتصالات والتجارة الرقمية والابتكار مصحوبا بتهديدات متزايدة ضد البيانات والأنظمة والأشخاص. بدون الأمن السيبراني للبرامج (التعليم والمعرفة والوعي) والأجهزة (التقنيات والعمليات والممارسات) لحماية المستخدمين من الهجمات الإلكترونية ، يزداد خطر مثل هذه الهجمات.

ثالثًا ، المنافسة هي التحدي. يمكن التقدم التكنولوجي الشركات من الإنتاج والعمل في وفورات الحجم الضخمة بسبب التكاليف الهامشية التي تكاد تكون معدومة، جنبا إلى جنب مع التكاليف الثابتة الكبيرة، مما يؤدي إلى تركيز السوق.

تقديم تحويل رقمي شامل

تعود أصول مجموعة العشرين إلى عام 1998 والأزمة المالية الآسيوية. كان الهدف الرئيس لمجموعة العشرين آنذاك هو تعزيز النظام المالي العالمي وتنسيق قضايا الاقتصاد الكلي بشكل أفضل بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

نجح ارتقاء مجموعة العشرين عام 2008 إلى قمة القادة في تعبئة استجابة العالم للأزمة المالية العالمية. أدى بدء مجموعة العشرين والارتقاء بها إلى تغيير الهيكل الكامل للحوكمة العالمية.

إنه المنتدى العالمي الأول للتعاون الاقتصادي الدولي الذي يشمل البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء ، ويمثل حوالي 95 %من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020.

إمكانية تحقيق التوافق في 5 مجالات

فيما يتعلق بتنسيق السياسات، هناك 5 مجالات على الأقل يمكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها:

1- يمكن لمجموعة العشرين أن تساعد في تحسين جاهزية البلدان والأفراد، في الأساس ، يتعلق التحول الرقمي بالناس. ويشمل ذلك تحسين المهارات والمهارات الرقمية. تعد مبادرة إندونيسيا لتطوير مجموعة أدوات مجموعة العشرين لقياس المهارات الرقمية ومحو الأمية الرقمية - التي طورتها جامعة أكسفورد الرقمية ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لمساعدة أعضاء مجموعة العشرين على قياس مهاراتهم ومهاراتهم الرقمية - بداية جيدة.

2- يمكن لمجموعة العشرين تحسين جودة قوانين الخصوصية والأمن. يمكن أن يتفق على مجموعة من المبادئ المتعلقة بقوانين الخصوصية والأمن، المستمدة ربما من القوانين الحالية، على سبيل المثال، اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وقانون حماية البيانات الشخصية في سنغافورة وتصميم وتنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات.

3- يمكن لمجموعة العشرين تحسين سياسات المنافسة / مكافحة الاحتكار. قدمت أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقريرا عن التحديات التي تواجهها سلطات المنافسة عند التعامل مع التقنيات الرقمية، وتناولت بالتفصيل أفضل الممارسات. يمكن اعتبار قانون السوق الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو اقتراح قيد النظر حاليا من قبل المفوضية الأوروبية لضمان درجة أعلى من المنافسة في الأسواق الرقمية الأوروبية ، نموذجا في هذا الصدد.

4- يمكن لمجموعة العشرين أن تعزز عوامل التمكين الرقمية والتناظرية الرئيسة. يمكن أن تعتمد مبادئ توجيهية بشأن ما يمكن أن يشكل المتطلبات الأساسية لتوسيع نطاق التحول الرقمي. يمكن أن تحقق ذلك من خلال التفكير في تجارب البلدان التي نجحت في تنفيذ التحول الرقمي.

5- يمكن لمجموعة العشرين تقديم المساعدة للبلدان النامية للوصول إلى التقنيات واعتمادها - لا سيما تلك التي تم تحديدها على أنها تكنولوجيات مناسبة والسلع والخدمات الرقمية لدعم التحول الرقمي. من المهم أن تنفذ مجموعة العشرين الالتزامات الحالية التي تم التعهد بها في التحول الرقمي والتجارة الرقمية، بما في ذلك خطة عمل الثورة الصناعية، وخريطة الطريق للرقمنة.