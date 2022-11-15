ضوابط لاستثناء الحالات الإنسانية من المقابل المالي للعمالة المنزلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على أن تكون ملكية شركة تطوير التعليم القابضة للدولة.

كما أقر المجلس ضوابط واشتراطات لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به من دفع المقابل المالي. وأقر أيضا أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في 18 تخصصا.

تعزيز التعاون

وفي بداية الجلسة اطلع المجلس على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من رئيس الجمهورية الفرنسية.

واستعرض المجلس إثر ذلك مجموعة من التقارير عن مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، وما اشتملت عليه من إبراز حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة دول العشرين، وكذا دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، وضمان استقرار وتوازن أسواق الطاقة، والعناية بالعمل الإنساني والإغاثي.

ريادة العمل المناخي

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس نوه لما توليه المملكة من اهتمام لترسيخ ريادتها في مجال العمل المناخي، ويتجلى ذلك في المشروعات والمبادرات النوعية التي أعلنت عنها في النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء؛ مستهدفة خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويا، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة، وتحويل 30% من المساحات البرية والبحرية إلى محميات طبيعية بحلول 2030م، إضافة إلى إطلاق مركز للاقتصاد الكربوني، وتأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، واستضافة أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023م.

دعم الجهود الدولية

وعد المجلس انعقاد المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الثانية بمدينة الرياض، وما شهدته أعماله من نقاشات مثمرة وتوقيع مذكرات تفاهم، تأكيدا على دور المملكة عالميا في دعم الجهود الدولية وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الصلة.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

موافقات

01 تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأيرلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أيرلندا، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

02 مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي التايلاندي بالتوقيع عليها.

03 تفويض وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

04 تفويض وزير العدل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل في المملكة وكوريا، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

05 تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ومركز البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى أيرلندا الشمالية للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

06 تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

07 مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل.

08 تفويض وزير السياحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة والاستثمار والطيران في كومنولث البهاما، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

09 تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية أو من ينيبه بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

10 تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة والمجلس الوطني لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع في جمهورية السنغال، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

11 تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية - الواردة في الفقرة 3 من المادة (الثانية) من تنظيم الصندوق - لمن دعمهم الصندوق مسبقا، لنشاط الإيواء السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، لتكون ثلاث سنوات بدلا من سنتين، وفق عدد من الشروط، على النحو الوارد في القرار.

12 الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به من دفع المقابل المالي المنصوص عليه في البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.

13 تكون ملكية شركة تطوير التعليم القابضة للدولة.

14 أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات الآتية: التمريض والصيدلة والتخدير والقبالة والمختبرات والأشعة التشخيصية وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة) والعلاج الطبيعي والنطق والتخاطب والعلاج التنفسي والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية) وتروية القلب والسمعيات وتجبير العظام وسحب الدم والبصريات وفني غرف العمليات.

15 اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقا)، والهيئة السعودية للفضاء لعام مالي سابق.

تعيينات وترقيات

عبدالحكيم العجلان على وظيفة( مدير عام)بالمرتبة الـ 15 بوزارة الحرس الوطني.

شعبان عسيري إلى وظيفة ( وكيل أمين)بالمرتبة الـ 15 بأمانة منطقة المدينة المنورة.

محارب المطيري إلى وظيفة (وكيل أمين)بالمرتبة الـ 15 بأمانة المنطقة الشرقية.

محمد الخريف إلى وظيفة ( مستشار أول تخطيط مدن) بالمرتبة الـ 15 بأمانة منطقة الرياض.

أسامة البراهيم إلى وظيفة ( مستشار أعمال أول) بالمرتبة الـ 15 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

عبدالمحسن الداود إلى وظيفة( مستشار أعمال)بالمرتبة الـ 14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.