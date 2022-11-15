شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب بتوفير الأدوية الأساسية بمراكز الرعاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى أمس وزارة الصحة بدراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تطوير برنامج وصفتي، كما طالبها بالعمل على تطوير البرامج الأكاديمية للتمريض في العنايات الحرجة وتخصصات الصحة العامة، والتخصصات الدقيقة في طب الأسنان؛ لرفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء.

وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت اللجنة الصحية وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الصحة. كما دعا الوزارة إلى تطوير آلية تأهيل الأطباء المكلفين بدراسة الملفات الطبية في اللجان الصحية، وتطوير عيادات مكافحة التدخين، وتسهيل الوصول لخدماتها في مراكز الرعاية الصحية.

كما طالب الوزارة بالإسراع في تحديد مؤشرات أداء خاصة بالأمراض المزمنة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع بتحديث السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة عبر الاتصال المرئي وتمكين المنشآت في القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

وشدد قرار المجلس على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التوسع في برنامج زمالة طب نمط الحياة ليشمل أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الأساسية، مطالبا الوزارة بالإسراع في إطلاق مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد، مع التركيز على الرعاية الأولية والاضطرابات النفسية.

وطالب المجلس في القرار نفسه الوزارة بزيادة توفير المستلزمات الطبية اللازمة والكوادر الصحية المتخصصة، لأقسام الأورام في المستشفيات غير التخصصية. ودعا وزارة الصحة لدراسة تصنيف المنشآت الصحية العامة والخاصة، وفق آليات قياس تجربة المريض، والإعلان عن التصنيف بشكل دوري.

مناقشات و توصيات

• مناقشة تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

تساؤل عن سبب غياب الشراكات بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والجامعات السعودية.

مطالبة بعمل شراكات استراتيجية مع هيئة السياحة، والهيئة العامة للترفيه، لجذب المعارض والمؤتمرات للأماكن السياحية.

مطالبة بإنشاء منصة وطنية الكترونية (باللغتين العربية والإنجليزية)، يتم من خلالها تنظيم وتصنيف الفعاليات

• إصدار قرار تجاه التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية.

• إصدار قرار بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

• مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مقترح التعديل نظام المقيمين المعتمدين.

• مناقشة تقرير قدمته لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة هدر الطعام.

• الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة، ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان.

• الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.