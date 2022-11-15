إعلان الفائزين في جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة.

ويشهد المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل الذي سيعقد خلال الفترة من 4 - 6 ديسمبر المقبل بجامعة الفيصل بالرياض تكريم الفائزين بالجائزة، والذين تم اختيارهم وفق معايير دقيقة تتمثل في حجم التأثير وتصنيف الوعاء العلمي الناشر للإنتاج العلمي، وحجم التركيز والإنتاج العلمي في مجال الإعاقة، والإسهامات المهنية أو المبادرات الاجتماعية التي قام بها المتقدم والتي تخدم مجالات الإعاقة، ومدى إسهام إنتاجه العلمي في دعم مجال ذوي الإعاقة على المستوى الوطني والعالمي.

يذكر أن جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة شهدت منذ انطلاق الدورة الأولي إقبالا واسعا من الجامعات ومراكز البحوث والدراسات الدولية المتخصصة في مجالات الإعاقة للمشاركة فيها والفوز بأحد جوائزها، وذلك لتشرف الجائزة بأنها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أما من الناحية العلمية فهي تعد من أكثر الجوائز العالمية في مجالات الإعاقة دقة في مستوى المعايير، ووضوحا في طريقة التقييم، ومن الناحية المادية فإن حجم الجائزة يعد الأكبر في مجال الإعاقة.

الجائزة بالأرقام

370طلبا للمرشحين تم استقبالها

46دولة ينتمي إليها المرشحون

15مرشحا لفرع الوصول الشامل

42في فرع العلوم الصحية والطبية

28في فرع العلوم التربوية والنفسية

31 في فرع التطبيقات للتقنية في مجال الإعاقة

13 اجتماعا عقدتها اللجنة العلمية

الفائزون

مجال العلوم الصحية والطبية »مجال الإعاقة«

(مناصفة) الدكتور إلينا قريقورينكو من جامعة بيل بالولايات المتحدة لتطويرها العديد من الاختبارات الخاصة التشخيصية لذوي الإعاقة، ومساهماتها العميقة المؤثرة في علم الجينات، والدكتورة سامية جوزيف خوري من مركز أبحاث التصلب اللويحي في لبنان، لإنشائها أول مركز متخصص في المنطقة العربية للتصلب اللويحي وفق منهجية التخصصات البينية.

مجال العلوم التأهيلية والاجتماعية

حصل الدكتور أحمد بن حيدر الغدير من جامعة الملك سعود على المركز الأول في كفاءة أداء الكراسي الطبية والصيدلانية البحثية لعام 2012م، وشهادة وول أوف فيم التقديرية كواحد من أفضل 50 من القيادات الفكرية في العالم في مجال التعليم العالي لعام 2020، فيما فاز في مجال العلوم التربوية والنفسية (مناصفة) البروفيسور بيتر بول من جامعة ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الامريكية، لإسهاماته العميقة في مجال التربية الخاصة إداريا وفنيا وبحثيا لنحو 40 سنة، والبروفيسور ديني مينقيني من مستشفى بامبينو جيزو للأطفال في روما، إيطاليا، لخبراتها العيادية العالمية في مجالات التربية الخاصة والسلوك.

فرع التطبيقات التقنية في مجال الإعاقة

فاز الدكتور كوانتي قيوان من جامعة نانيق السنغافورية، الذي طور العديد من المنظومات التقنية المتقدمة لخدمة ذوي الإعاقة، وفي مجال الوصول الشامل: مطارات الرياض - مطار الملك خالد الدولي - الصالة 5، استكمال منظومة الاتصال والسلامة الخارجية والداخلية والتكميلية، وتهيئة بيئة مناسبة لذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.