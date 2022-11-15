سياسي / وزير الإعلام اليمني: تصعيد طهران لعمليات تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي انتهاك سافر للقوانين الدولية

.



الرياض 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واسأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني, أن تصعيد نظام طهران لعمليات تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثي الإرهابي يعد انتهاك سافر للقوانين والقرارات الدولية.جاء ذلك بعد إعلان الأسطول الخامس الأمريكي اعتراضه سفينة إيرانية على متنها 70 طناً من كلورات الأمونيوم المستخدم في صناعة وقود الصواريخ، و100 طن من سماد اليوريا المتفجر، كانت في طريقها لميليشيا الحوثي.وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن البحرية الأمريكية وخفر السواحل اليمني, سبق أن ضبطت عدداً من خلايا التهريب وشحنات الأسلحة والمواد المستخدمة في صناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية، دون أن يتخذ المجتمع الدولي أي إجراءات بحق النظام الإيراني.وأشار إلى أن النظام الإيراني لعب خلال السنوات الماضية دوراً رئيساً في تقويض جهود التهدئة وإطالة أمد الحرب والأزمة في اليمن من خلال ميليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ سياساته التدميرية في استهداف دول الجوار، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتهديد أمن الطاقة وحركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب.وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف ممارسات النظام الإيراني وميليشياته الحوثية في اليمن،التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ومحاسبته على انتهاكاته السافرة لقرار مجلس الأمن 2216 والقوانين والمواثيق الدولية.//انتهى//22:48ت م0261

www.spa.gov.sa/2401475