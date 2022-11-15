سياسي / المشاركون في جلسة “الشِق رفيع المستوى” ليوم الطاقة في مؤتمر المناخ يدعون لتسريع برامج التكيُّف والتحول في الطاقة

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شرم الشيخ 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واسأكد المشاركون في جلسة “الشِق رفيع المستوى” ليوم الطاقة، التي عُقِدَت اليوم ضمن أعمال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أن العالم يشهد ظواهر طقس صادمة في جميع البلاد، فضلاً عن مشكلات نقص المياه وحرائق الغابات والفيضانات، داعيين جميع الأطراف الدولية للتحلي بالمرونة واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من التغير المناخي، ودعم المبادرات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.وأوضح رئيس الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كروشي في كلمته خلال الجلسة، أن مؤتمر المناخ يعدُّ فرصة لسد الفجوة بين التعهدات والتنفيذ عبر خفض الانبعاثات وتحسين تدابير التكيف وزيادة التمويل لعلاج الخسائر والأضرار، مشيراً إلى أهمية التحول لتحقيق مسار آمن إزاء المياه والتنمية المستدامة.وأكد ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي فرانز تيمرمانز من جانبه، ضرورة الإسراع في العمل في مجال التكيف، وسد الثغرة المتعلقة بالتمويل المناخي، مشدداً على أهمية التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الخاصة بتغير المناخ.وحثَّ نائب رئيس الوزراء وزير البيئة التشيكي ماريان جوريسك من جهته، الدول على تغيير طريقة إنتاج الطاقة، ومراعاة الجوانب الاجتماعية والثقافية مع استخدام التكنولوجيات الجديدة، داعياً إلى إسراع الجهود الدولية لمواجهة الآثار الوخيمة لتغير المناخ والتكيف معها.وبيَّن وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي عليون أندريه، أن أقل البلدان نمواً هي الأكثر عُرضة لآثار التغير المناخي، مطالباً بضرورة إنشاء صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تلك الآثار التي تعرض مئات الملايين لانعدام الأمن الغذائي والهجرة هرباً من الجوع.إلى ذلك، أفاد وزير البيئة النيجيري محمد حسن عبدالله، أن أفريقيا تسهم بحوالي 3% من الانبعاثات العالمية، لكنها متروكة وحدها لتتكيف مع الآثار السلبية من التغيرات المناخية، داعياً إلى تسريع برامج التكيف والتحول في الطاقة في البلدان النامية.//انتهى//22:49ت م0262

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