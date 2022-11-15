قصف روسي على مدن أوكرانية يتسبب في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بالعاصمة

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تعرّضت العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى اليوم (الثلاثاء)، لقصف روسي بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الروسية من خيرسون في جنوب البلاد وفي خضم انعقاد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
وانطلقت صفارات الإنذار في كل أنحاء أوكرانيا، وبعد دقائق سُمع دوي انفجارات في كييف ولفيف وخاركيف شمال شرق، وعقب الضربات الجوية، انقطعت الكهرباء في العديد من المناطق.
وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت أكثر من 100 صاروخ على أوكرانيا، فيما أظهرت مقاطع فيديو مشهدا واضحا للضربات مع اندلاع حريق في مبنى سكني يعود إلى الحقبة السوفياتية مكوّن من خمسة طوابق.
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Source akhbaar24
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