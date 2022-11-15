منافس الأخضر.. منتخب الأرجنتين يخوض آخر مواجهة غدا في ختام تحضيراته للمونديال

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يخوض منتخب الأرجنتين غدًا، الأربعاء، آخر مواجهاته الودية قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022، وذلك أمام منتخب الإمارات ضمن معسكره الحالي الذي يقيمه في أبوظبي.

ويسعى مدرب ليونيل سكالوني ولاعبيه للاستفادة من مواجهة منتخب عربي خليجي، قبل مواجهة المنتخب السعودي في مستهل مواجهاته في المونديال الثلاثاء يوم المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا كل من منتخبي المكسيك وبولندا.

ويتواجد المنتخب الأرجنتينى فى المجموعة الثالثة، ويواجه الأخضر يوم 22 نوفمبر الجاري، بعد ذلك يلعب مع منتخبي المكسيك وبولندا يومي 26 و30 من الشهر نفسه على الترتيب.



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Source akhbaar24

