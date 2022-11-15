سياسي / وزيرة الخارجية الألمانية تلتقي نظيرَها الفلسطيني

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برلين 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واس

التقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي يزور برلين حالياً.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيز الجهود الدولية المشتركة لإنهاء الاحتلال الصهيوني الغاشم، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية.

//انتهى//

22:49ت م

0266 برلين 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي يزور برلين حالياً.وبحث الجانبان -خلال اللقاء- العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيز الجهود الدولية المشتركة لإنهاء الاحتلال الصهيوني الغاشم، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية.//انتهى//22:49ت م0266 www.spa.gov.sa/2401480 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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