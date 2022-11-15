سياسي / وزير الخارجية السوداني يلتقي السفير الأمريكي

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الخرطوم 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واس

التقي وزير الخارجية السوداني علي الصادق اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان جون غودفري.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين الجانبين، وسبل تطويرها وتفعيلها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

//انتهى//

22:53ت م

0269 الخرطوم 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واسالتقي وزير الخارجية السوداني علي الصادق اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان جون غودفري.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين الجانبين، وسبل تطويرها وتفعيلها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//22:53ت م0269 www.spa.gov.sa/2401483 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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