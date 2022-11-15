شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يتواجد فى قائمة منتخب الفراعنة المشاركة أمام بلجيكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواجد النجم المصري مروان حمدي، لاعب النادي المصري البورسعيدي، فى قائمة المتخب المصري المشاركة فى لقاء بلجيكا الودي القادم، جاء ذلك بعد أن تعرض عمر مرموش، لاعب نادي فولفسبورج الألماني، لإصابة قوية فى مران المنتخب أمس، ليخرج اللاعب بشكل نهائي من حسابات الجهاز الفني للمنتخب المصري.

ويقدم اللاعب مروان حمدي مردودًا طيبًا مع النادي المصري هذا الموسم، بالإضافة إلى تألقه فى مباريات الموسم الماضي مع سموحة كونه أحد هدافى الدوري المصري، ليقوم روري فيتوريا على الفور بضم اللاعب لقائمة الفراعنة، خاصة أن اللاعب ليس غريبًا على المنتخب المصري ويمتلك الخبرات الدولية المناسبة للتواجد فى مباراة بلجيكا.



أسباب دفعت فيتوريا لضم اللاعب!

ويري روري فيتوريا أن اللاعب تأثر بشكل جيد بالإحتكاكات الدولية القوية التى خاضها تحت القيادة الفنية السابقة للمدرب كارلوس كيروش، والذي قام بإشارك اللاعب فى كأس الأمم الأخيرة والبطولة العربية، الأمر الذي يجعل اللاعب لا يحتاج إلى وقت كبير للدخول فى أجواء الفريق، فى ظل إقتراب المواجهة المنتظرة ضد المنتخب البلجيكي القوي.



موعد مباراة مصر وبلجيكا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب بلجيكا يوم الجمعة القادم، فى أحدي المباريات الودية الدولية، والتى من المقرر لها أن تقام فى دولة الكويت الشقيقة، على أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.