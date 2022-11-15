شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. كاف يعلن تأجيل قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد الأفريقي بشكل رسمي تأجيل قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتى كان من المقرر لها غدًا الأربعاء، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، قبل أن يعود الإتحاد الأفريقي ليقرر تأجيل القرعة لأجل غير مسمي، دون الكشف أسباب التأجيل حتى هذه اللحظة.

وواجه مسئولي الأندية هذا القرر بصدمة كبيرة، حيث أن كل فريق كان يستعد لإرسال مندوبًا عن الفريق للتواجد فى القرعة، ومن ثم يقوم الجهاز الفني لكل فريق بوضع التصور المبدئي عن مجموعته ووضع خطته المستقبلية الإستعدادية لخوض تحديات دور ال 16،الأمر الذي أفسده قرار الإتحاد الأفريقي.

مهازل إفريقيا تستمر فى التأخر

ويبدو أن القارة الأفريقية ستستمر فى معاناتها المستمرة من التخبط فى القرارات والعشوائية، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها اتخاذ قرارات والرجوع بها فى صورة غريبة، دون أدني أسباب واضحة تدعو لذلك، الشئ الذي يفقد البطولة قيمتها ويؤثر على إحترام قراراتها فيما بعد.

النهائي يعود للنظام القديم من جديد

ومن المقرر أن تشهد هذه النسخة عودة المباراة النهائية بنظام الذهاب والعودة من جديد، بعد أن كان النهائي يلعب من مباراة واحدة فى ال 3 مواسم الماضية، ولكن تحديد ملعب النهائي فى المغرب بعد مباراة ذهاب دور القبل النهائي أثار الجدل حول إستفادة الوداد، ليسجل الأهلى إعتراضه القوي على هذا القرار.