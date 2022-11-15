ولي العهد في قمة العشرين.. احتفاء خاص ولقاءات تؤكد مكانة السعودية العظمى (صور وفيديو)

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المناطق ـ أحمد حماد

ولي العهد في قمة العشرين.. احتفاء خاص من الرئيس الإندونسي بلقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وتسابق من القادة والزعماء لعقد لقاءات ثنائية معه، لكون المملكة تمثل الرقم الصعب وحجر الزاوية في هذا الحدث الاقتصادي الضخم.

على مدرا الساعة تتناقل وسائل الإعلام المحلية والعالمية لقاءات ولي العهد، مع القادة من مختلف دول العالم، وكانت اللقطة الأبرز تلك التي توجه فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إليه، ليسلم عليه، في مشهد يؤكد قيمة ومكانة السعودية العظمى.

ولي العهد في قمة العشرينولي العهد في قمة العشرين

قمة العشرين.. لقاءات ولي العهد بقادة الدول

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم، الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وذلك على هامش انعقاد القمة.

ولي العهد في قمة العشرين

وجرى خلال اللقاء، استعراض

فيديو | لقطات لـ #ولي_العهد خلال حفل العشاء الذي أقامه الرئيس الإندونيسي لقادة #مجموعة_العشرين#محمد_بن_سلمان_في_قمة_بالي pic.twitter.com/pzovEVfE6i — صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) November 15, 2022

ولي العهد يلتقى المدير العام لصندوق النقد الدولي

بين البلدين وآفاق التعاون في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

كما التقى ولي العهد المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التنسيق بين المملكة والصندوق وتبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد والمدير العام لصندوق النقد الدولي

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والوفد الرسمي للمدير العام لصندوق النقد الدولي.

ولي العهد في قمة العشرين.. لقاء ثنائي مع رئيس الإمارات

كما الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قمة العشرين.. ولي العهد يلتقي ريشي سوناك

وشمل نشاط ولي العهد، على هامش القمة، عقد اجتماع مع رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ريشي سوناك، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

العهد يلتقي ريشي سوناك

قمة العشرين.. حديث جانبي لولي العهد مع الرئيس الصيني

إلى ذلك نقلت وسائل الإعلام المحلية، والدولية لقاءات جانبية لولي العهد، كانت أبرزها مع الرئيس الصيني جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين G20 في مدينة بالي.

ولي العهد في قمة العشرين

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Source almnatiq

