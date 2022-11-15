رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي

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افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في جدة اليوم (الثلاثاء)، أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية.

وقد حضر الملتقى رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال توني راداكين، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيب.

وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، أكد قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أن الملتقى يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم، تهديدات لأمن وسلامة الموانئ والمواقع الحيوية والوحدات البحرية، ما يتطلب منا العمل جنبًا إلى جنب؛ لتأمين وتعزيز الأمن البحري ضد الأنظمة غير المأهولة.

وقال الغفيلي إن الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، يأتي استمرارًا لإسهامات المملكة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتعزيزًا لدور القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة البحرية على المستوى الوطني، وما تقوم به القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة لدعم الجهود الإقليمية والدولية وتأمين حركة الملاحة البحرية، والإسهام في المحافظة على الاقتصاد العالمي.

فيما أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم، عن جزيل شكره للمملكة العربية السعودية، على ما تقدمه من دعم كبير لحماية الوحدات البحرية والمواقع الساحلية، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأشار ليم إلى ضرورة توحيد الجهود وتضافرها، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات سريعة تظهر بها خطورة وتهديدات الأنظمة غير المأهولة.

فيما أفاد الأمين العام خلال كلمته بخطورة الانبعاثات الكربونية وتأثيرها على الأمن البيئي، ما يستدعي تكثيف الجهود وتدريب الكوادر المعنية؛ لمواجهة هذه الأخطار وتحقيق بيئة أكثر استدامة.

وأكد نائب وزير النقل، الدكتور رميح الرميح، حرص المملكة على أمن وسلامة القطاع البحري العالمي، بما في ذلك المحافظة على البيئة والملاحة البحرية وسلامتها، مشيرًا إلى جهودها المشتركة مع المجتمع الدولي لتوفير وتحقيق نقل بحري آمن يتميز بالكفاءة ويدعم نمو التجارة والاقتصاد الدولي.

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Source akhbaar24

