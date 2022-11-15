منتخب الدنمارك يصل إلى الدوحة للمشاركة في المونديال

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وصلت بعثة منتخب الدنمارك إلى الدوحة مساء اليوم استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق الأحد المقبل.

وكان ” مدرب منتخب الدنمارك كاسبر هيولماند” أعلن عن قائمة مكونة من 21 لاعبًا فقط، ثم كشف الأحد الماضي عن الأسماء الخمسة الأخيرة المتبقية في القائمة، وهم: يوسف بولسن مهاجم لايبزيج الألماني، وفريديرك نورو حارس أونيون برلين الألماني، وألكسندر باه مدافع بنفيكا البرتغالي، وروبرت سكوف وكريستيان نورغارد لاعبي وسط هوفنهايم الألماني وبرنتفورد الإنجليزي.

ويشارك منتخب الدنمارك في المونديال بالمجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا حاملة اللقب وأستراليا وتونس، ويستهل مشواره في بمواجهة منتخب تونس يوم 22 الجاري على استاد المدينة التعليمية.



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Source akhbaar24

