تعديل موعد ودية السعودية ضد كرواتيا

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كشف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تغيير موعد مباراته الودية ضد المنتخب الكرواتي، ضمن تحضيرات المنتخبين للاستعداد لبطولة كأس العالم قطر 2022، حيث سينطلق الــمونديال خلال بضعة أيام.

ومن المقرر، أن تقام ودية المنتخب السعودي ضد نظيره الكرواتي يوم غد الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بـ “الملز”، في إطار تحضيرات “الصقور الخضراء” لنهائيات كأس الــعالم قطر 2022.

وبعد ودية كرواتيا، سيبدأ الأخضر استعداده لمواجهة الأرجنتين، في الجولة الأولى ضمن دور المجموعات لكأس العالم 2022، حيث سيتقابل المنتخبين يوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إن موعد مباراة “الأخضر” ونظيره الكرواتي قد تم تأجيله إلى الثالثة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية بدلا من الواحدة ظهرًا.

وأوضح الحساب الرسمي، أن تأجيل المباراة جاء من أجل إتاحة الفرصة للمنتخبين للعب في أجواء أقل حرارة، فيما يُذكر أن الأخضر حدد هذا الموعد تحديدًا من أجل التأقلم على اللعب في توقيت حار مثلما سيحدث في مواجهته ضد الأرجنتين.

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Source almnatiq

