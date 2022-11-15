الاتفاق يكثف تحضيراته في المرحلة الأولى

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كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء تحضيراته وذلك على فترتين صباحية ومسائية على ملعب رديف الأمير محمد بن فهد ، يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى لتحضيرات فارس الدهناء لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/23 .

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد تركز في الفترة الصباحية على الجانب اللياقي بالجري حول الملعب لرفع المعدل اللياقي ، فيما اشتمل التدريب المسائي على الجانب اللياقي والفني ، فبعد الإحماء أدى الفريق تدريبات لياقية على عدة محطات ، ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة ، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب .

وعلى صعيد متصل يغيب الفرنسي يوسف نياكاتي عن التدريبات بعذر من إدارة الفريق ؛ وذلك لظروف ولادة زوجته ، فيما سينتظم الثنائي الدولي السويدي كوايسون والمقدوني داركو في معسكر فارس الدهناء بأبو ظبي بعد الانتهاء من المشاركة الدولية.





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Source akhbaar24

